Obligado, que el 6 de abril había beneficiado a Boudou con la prisión domiciliaria, había decidido dos semanas después que no correspondía otorgar el mismo trato al amigo y socio en del ex vicepresidente, condenado junto a él en la causa Ciccone e imputado por el caso de coimas pagadas por la provincia de Formosa a la sociedad The Old Fund, vinculada al esquema de negocios de Boudou.