“¿Reforma jubilatoria y recortes en el momento más complejo? No es por acá y menos que menos, de manera exprés. Queremos ayudar a la provincia, lo venimos diciendo; pero contra los jubilados, no. Insisto: la solidaridad le tiene que ganar a los privilegios. No se puede tomar una decisión a las apuradas, en soledad y sin consensos profundos. Incluso, propusimos en campaña el 82%, pero acá no hay voluntad. ¿Saben qué? Este recorte es una decisión más que toman y no explican. Aún no sabemos qué pasa con la crisis sanitaria y económica”, sostuvo Ramón Mestre, ex intendente de Córdoba, en la misma red social.