-Hay dos planos. Por un lado, el organismo en términos estructurales, después de cuatro años de la gestión anterior, que gestionó este organismo de otra manera, con otro método. Por otro, este organismo en modo pandemia. Durante la gestión de Mauricio Macri pasó a ser un organismo en minúscula, en coincidencia con el cambio de la tipografía oficial. Había tomado un rumbo muy distinto al que venimos a plantear desde que asumió Alberto Fernández, que es tener un organismo cuya expectativa sea que aumenten los activos para llegar de mejor manera a abrazar a nuestros pasivos. Pero además un organismo que pueda brindar desde la seguridad social un acompañamiento a cada argentino y argentina desde los tres meses de gestación. En cuanto al modo pandemia, la designación mía es del 1° de mayo. No se había tramitado aún considerar lo que aquí sucede como tareas esenciales y lo hicimos el primer día hábil. El Estado tiene que construir una inteligencia, de tal manera de dar respuesta a su población de manera ordenada. Teníamos bancos que pagaban jubilaciones, pero no teníamos al organismo que jubilaba y la vida sigue. Seguimos teniendo mujeres de 60 años y varones de 65 años que han llegado a esa edad durante la pandemia y este organismo todavía no había sido declarado de tarea esencial, lo que hicimos como primera acción de gobierno para poder poner en funcionamiento esta tarea fundamental de acompañar a la población.