-No es cierto que la Justicia no estuvo trabajando todo este tiempo. No está todo bárbaro ni maravilloso. Está claro que no estamos a full como en una situación normal, por esta emergencia de la pandemia y la cuarentena. No hay audiencias por el aislamiento obligatorio y por la restricción que tiene la misma gente de no poder asistir. También están demoradas algunas pericias, aunque le estuvimos dando curso. Por ejemplo, muchas pericias médicas o psicológicas implican revisación de la gente y los peritos médicos nos están pidiendo reprogramar las fechas porque la gente no quiere concurrir a las entrevistas a un consultorio. En cuanto a otro tipos de peritaje que implican el traslado de libros o material contable, no pueden subirse digitalmente y eso está también trabado.