Técnicamente los jueces durante el proceso, o los de ejecución de la pena, son los únicos responsables de resolver sobre la detención de un interno dentro de este contexto pandémico, o de disponer el arresto domiciliario o la liberación de quien en otras circunstancias no podría obtener estos beneficios procesales. Para ello cuentan generalmente con la opinión del fiscal, que si bien no obliga al magistrado generalmente es muy tenida en cuenta por representar a la sociedad en su conjunto. Pero vuelvo a resaltar la importancia, de corresponder –provincia de Buenos Aires no adhirió aún-, de la opinión de las víctimas (ley 27.372) ante estos planteamientos que propugnan la libertad. Se suma a ello la posible revisión de los jueces colegiados de tribunales superiores que intervienen por el recurso de apelación planteado por cualquiera de las partes que haya percibido una resolución en contrario. En otro orden de cosas, es resorte exclusivo del Gobierno nacional fijar las pautas sobre política criminal, la cual decanta a través del Ministerio de Justicia en la responsabilidad sobre el sistema carcelario, no de las causas en sí bajo jurisdicción exclusiva y excluyente de los jueces. De igual forma, es responsabilidad de los pares gubernamentales provinciales en sus territorios. En este sentido, en relación a la responsabilidad del Gobierno nacional o de los provinciales, ellos tienen bajo su exclusivo cargo y control la administración de los establecimientos carcelarios nacionales y provinciales según corresponda, que comprende la obligación de asegurar condiciones esenciales de seguridad, salubridad e higiene dentro de los mismos. Estas responsabilidades y soluciones de fondo son pertinentes a los ejecutivos de gobierno y fuera del alcance constitucional del Poder Judicial. Quiero resumirle en pocas palabras la idea global y la normativa aplicada. La responsabilidad de las cárceles es de los poderes ejecutivos; las actuaciones causa por causa es responsabilidad de cada uno de los jueces; para resolver libertades tienen que intervenir los fiscales, víctimas, defensores e imputados. Las resoluciones son controladas, ratificadas o revocadas por Cámaras superiores. En el caso de cualquier responsabilidad en actores del Gobierno o del Poder Judicial que hayan actuado por fuera de las leyes vigentes y en detrimento del conjunto de la sociedad, podrán estar sujetos a investigaciones administrativas y/o judiciales. Por último, quiero concluir que luego de superar las respectivas fases de este flagelo humanitario mundial que significa el coronavirus, sería interesante que de una vez por todas, se pueda lograr un verdadero sentido a todo el sistema penitenciario de la República Argentina, invitando a participar a las ONG que representan a las víctimas, para que entre todos poder buscar una solución que sirva en beneficio de la sociedad en su conjunto, es decir menor índice delictivo, y que las cárceles puedan servir para brindar un oficio, vocación al trabajo y quien salga pueda insertarse en el campo laboral.