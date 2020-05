La más asidua visitante es además defensora y militante de género y lidera junto a otras funcionarias la red femenina del Gobierno. Vilma Ibarra además no se queda callada y en la semana volvió a quejarse porque en una foto importante no hubo referentes mujeres. Ibarra goza de la máxima confianza presidencial y tiene permitido el reclamo hasta en Twitter. A cargo de la redacción de los decretos que a toda hora se suben al Boletín Oficial tiene además el privilegio de usar el escritorio presidencial, aunque no logre aún que le hagan caso con el cupo femenino.