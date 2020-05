Muchos argentinos que están varados en Asia aseguraron que no hay vuelos disponibles aún para regresar y la Cancillería no dio respuesta alguna a estos reclamos de los que se encuentran en esa zona. Y ya habían reclamado que en esos vuelos de Aerolíneas Argentinas se guarde un espacio para traer de a poco a los varados. Hasta ahora no hubo respuesta oficial.