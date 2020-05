En este sentido, el diputado Wolff dijo a Infobae que “si el canciller Solá no da las respuestas con fechas ciertas y respuestas concretas a la brevedad ante el reclamo de los argentinos varados evaluamos llevar el tema a la Justicia”. Y destacó: “Hemos sido responsables políticamente para agotar todas las instancias administrativas y políticas. No sería lo ideal llegar a una denuncia penal, pero si no dan las respuestas lo haremos, porque la gente en algunos lugares está totalmente abandonada y el Estado no dio respuestas”.