Violini quedó en el centro de la tormenta por esa resolución. Fue después de que se conociera que, en un caso individual, previo al habeas corpus colectivo, había hecho lugar a un amparo que permitió que un violador, llamado Pedro Olmos, volviera a su casa a cumplir su detención a metros de la cada donde vivía su víctima, una nena a la que había abusado durante la fiesta de cumpleaños de su nieto. El juez explicó a Infobae que en ese caso en particular la defensa había hablado de graves problemas de salud por parte del detenido, que superaba la edad de riesgo, y que además no estaba ingresado al sistema penitenciario porque estaba alojado en una comisaría, donde no tenía atención médica. También dijo que no debió haber ido a vivir a un lugar tan próximo a su víctima.