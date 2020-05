El ministro también hizo referencia a la filtración de audios suyos enviados a representantes de la fuerza de seguridad de la provincia. En ese sentido culpó a la misma fuerza que conduce. : “Este es un pueblo de chusmas. Es una vida pueblerina. Esto en Buenos Aires no pasa porque es una gran ciudad . Si yo le mando un audio a los jefes de unidades regionales es porque no puedo juntarme con el director de Seguridad Rural o con todos los jefes. Pero como algunos de esos jefes son chiquilines, filtran esas cosas pensando que a mí me desprestigian. Y al contrario, porque estoy dando directivas. No han filtrado un montón de audios donde yo elogio el trabajo de los policías”.