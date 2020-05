El duelo de declaraciones continuó este jueves, cuando Zaffaroni fue entrevistado en la radio Futurock y, consultado por los dichos de Berni, dijo que “ es el mismo discurso vindicativo de este populacherismo que hemos tenido que ha llenado todas las cárceles ”. “Primero, la mayor parte de nuestros presos no están condenados , es decir que están en prisión preventiva, por lo que no sabemos si son culpables o no. En segundo término, nadie dice que se vaya a largar a homicidas seriales y violadores. La mayor parte de nuestros presos son por delitos contra la propiedad, la mayoría sin violencia física. Hay que ver eso e ir reduciendo la cantidad de presos, para que queden en la cárcel los de mayor agresividad”, explicó el ex ministro de la Corte Suprema.