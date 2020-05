“Que se enfermen tres enfermeros de un mismo servicio es porque se relajaron, porque no cumplieron el protocolo -dijo-. Si lo hacen, esto no pasa. Hoy en la inmensa mayoría de las clínicas anda todo el mundo con barbijo. Además, para que sea efectivo, hay que cambiarlo varias veces por turno. Primero, hoy por hoy no es fácil conseguir barbijos, y las empresas tampoco te lo dan así no más. Para las clínicas y sanatorios es un gastadero de guita. Y ni hablar en lugares donde la discusión no es esa, sino a quién se aísla y a quién no se aísla cuando salta un caso de coronavirus positivo entre el personal”.