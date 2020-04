“El objetivo de la reunión es crear un mecanismo junto a la Justicia, para ver cuál puede ser la intervención más adecuada del Ministerio, dentro de lo que nos permite la ley. El Ministerio no tiene competencia sobre determinadas cuestiones que pide la Justicia referidas a la gestión médica. Es competencia del Colegio de Médicos de la Provincia. La cartera no puede cerrar la clínica, por ejemplo, como nos pide la jueza. Sí esta dentro del competencia del Ministerio clausurarla si no cumple requerimientos de personal o infraestructura”, sostuvieron fuentes de esa cartera bonaerense ante Infobae.