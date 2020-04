El CPA es una organización integrada por intelectuales y dirigentes políticos mayoritariamente vinculados a Juntos por el Cambio, incluso varios fueron funcionarios como el caso de Pablo Avelluto, que fue Ministro de Cultura de la Nación, Jorge Sigal, que fue Secretario de Medios Públicos o Henoch Aguiar, que fue número dos de ARSAT . El jefe de Gabinete, Marcos Peña, asistió varias veces a dar charlas, y también lo hicieron el ex vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, el ex ministro de Trabajo, Jorge Triaca y la ex ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, entre otros.