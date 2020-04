El gobernador jujeño respaldó la decisión del Poder Ejecutivo de instrumentar las medidas de la emergencia sanitaria a través de decretos de necesidad y urgencia, aunque aclaró que en su provincia convocó a la Legislatura para que se ratifique todo lo actuado hasta el momento. A la par, marcó un constraste con respecto a la conducción política del ex presidente Mauricio Macri de Juntos por el Cambio. “ Yo no creo que él sea el líder de la oposición, creo que es un ex presidente que ha dejado el mandato el 10 de diciembre pero hay una coalición de fuerzas políticas con una conducción horizontal ”, puntualizó.