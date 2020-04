Luego, la ensayista Beatriz Sarlo criticó con dureza la polémica decisión del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el cual estableció que, a partir del próximo lunes, los mayores de 70 años deberán pedir permiso para salir a la calle. “Es un estado de sitio selectivo. Impide la movilidad de sus habitantes por el territorio. Que yo sepa, sin aprobación de la Legislatura. La Constitución debe estar volatilizada o le agarró el coronavirus, pero es un estado de sitio selectivo”, expresó la escritora.“Por supuesto que yo no voy a esperar que las autoridades de ciudad de Buenos Aires sigan el principio de (Ángela) Merkel para Alemania, que es lo que no había que hacer: la discriminación por edad. Me pareció insultante, el carácter discriminativo es complicado para los que trabajamos”, indicó Sarlo, quien se refirió al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta: “Para su imaginación, las personas mayores de 75 somos rentistas o jubilados. No hay trabajadores”.