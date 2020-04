“Respecto a los reactivos”-continuó- “nosotros proveemos a todo el país. En este momento hay muchísimos laboratorios que están operando con reactivos de diagnóstico comprados por la nación. La distribución de los testeos epidemiológicos no va a ser igual porque no es lo mismo ver si hay circulación comunitaria en el AMBA, que la hay y queremos ver por regiones cómo es, que en provincias que no tienen. La distribución se va a hacer según lo que tengamos que ver en cada lugar”.