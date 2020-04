No se trata de la única causa que se sigue contra Lázaro Báez. El TOF 2 tiene en marcha el juicio en su contra por la obra pública que recibió la provincia de Santa Cruz y que él ejecutó, desde sus empresas, durante el gobierno kirchnerista. En esa causa está acusada la vicepresidenta Cristina Kirchner, el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López, convertido en “arrepentido” en la causa de los cuadernos. Además, el nombre de Lázaro Báez también se incluye entre los procesados junto a Cristina Kirchner y sus hijos en la causas “Los Sauces” y “Hotesur”, cuyo juicio aún no tiene fecha de inicio.