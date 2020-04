El médico contó que si bien no tuvo contacto estrecho con los contagiados con coronavirus, tuvo contacto con ellos pero no le hicieron el hisopado. “Según los protocolos de la provincia de Buenos Aires yo no tendría que ser testeado. Yo tuve contacto con algunas de las personas que tienen coronavirus, contactos moderados, pero no me siento inmune a ninguna cuestión”, subrayó.