El mandatario no mintió, claro. Aunque dijo algo que no era cierto. A través de un DNU que se publicó el 1º de abril, el Gobierno creó fondo de afectación específica para el FOGAR de 30 mil millones de pesos para respaldar a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que se presenten a los bancos donde operan para obtener una ayuda destinada a pagar los sueldos. ¿Todos los sueldos? Con menos de 25 empleados, hay un crédito a 24% de tasa por el 100% de una (no dos, no tres, no cuatro: una) nómina de salarios mínimo, vital y móvil, es decir, $16.875. El resto del salario, el que está por encima del mínimo, corre por cuenta de las empresas. Por supuesto, a más empleados, menos porcentaje del salario mínimo. No parece una gran ayuda.