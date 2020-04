Lejos de los formalismos, un empresario que participó de ese proceso admitió ante Infobae que era una licitación a medida de los Lusardi, que utilizaron sus vínculos con ex funcionarios de Cambiemos para ganar licitaciones millonarias en varios ministerios de la Provincia y en numerosos municipios. “Algunos eventos de los que estaban proyectados no se hacían y otros no tenían la cantidad de alumnos que se planteaba en los pliegos, dejando una enorme ganancia para las empresas”, explicó esa misma fuente.