-No. Yo vengo de la gestión municipal. Fui secretario de la Producción, fui intendente. Me lo imagino al ministro corriendo atrás de dos millones de situaciones que tiene que resolver y apagando el incendio del hambre en el país. Vos como ministro no estás controlando todo el expediente, todo el proceso administrativo. No podés. Es imposible que lo hagas. Me parece que él no tiene ningún tipo de incidencia en esa cuestión. Lo conozco. Para mí es un tipo honesto, transparente y muy capaz.