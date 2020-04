Los inspectores de la AFIP no sólo controlan que los precios en supermercados, farmacias, comercios de cercanía y mayoristas que no superen los máximos de referencia (son las declaradas por los propios comercios el 6 de marzo de 2020), sino que también apuntan a evitar faltantes de los productos relevados, en particular evitar que los comercios oculten stocks. Cuando se identifican irregularidades, se solicita la corrección de los precios y, sólo si esto no sucede, se procede a la “clausura preventiva” del establecimiento.