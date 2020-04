Además, el juez Obligado no le corrió vista a la fiscalía para pronunciarse sobre la salida de la cárcel de Ezeiza del ex funcionario kirchnerista. “Solo eso podría generar la nulidad de la resolución", sostuvieron las fuentes consultadas por este medio. La aclaración de que no se le consultó a la fiscalía quedó plasmada en la misma resolución que le permitió a Boudou la prisión domiliciaria.