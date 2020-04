Me parece que son muy buenas medidas. Primero, destaco el liderazgo de Alberto Fernández: me gusta como está liderando la crisis. En segundo lugar, rescato a su equipo de trabajo, puntualmente en las áreas que a mí me tocan relacionadas con el ministro de Producción y de Trabajo. Son un equipo competente. Es muy importante que se hayan priorizado los insumos esenciales para las necesidades básicas de las personas. Las medidas de salud que se adoptaron me parecen muy positivas, ya que el aislamiento era necesario .