Que no colapse el sistema sanitario y la manera de sostener económicamente el parate por el aislamiento obligatorio en los municipios bonaerenses fueron otros de los temas sensibles que tocaron. En ese sentido, el diputado Walter Carusso reveló a este medio que se debatió “cómo atender la emergencia de los municipios que no podrán afrontar el pago de sueldos”. “En un mes todos los distritos van a empezar a tener problemas porque no están recaudando nada” , alertó el referente del bloque Cambio Federal.