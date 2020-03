La decisión fue tomada por sus colegas de la Cámara Federal, a la espera de los estudios que le están haciendo a Llorens en un sanatorio de San Isidro, donde quedó internado por una neumonía y síntomas de fiebre. El cierre de la Cámara Federal no implica que no emitan resoluciones, sino que dispone que no acudan empleados al segundo piso de Comodoro Py y que tampoco se pueda circular por sus pasillos.