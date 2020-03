En Parque Centenario la gente bajó con la manta al pasto a hacer picnic. O dos chicas, con menores, se instalaron a tomar mate en La Boca y se le plantaron a la policía cuando les pidió que se retiraran. Por la Ciudad vagaban extranjeros pero nadie sabía si debían estar o no en cuarenetena. Como los hoteles no recibían gente, una familia que no era de Buenos Aires se quedó con valijas en Plaza San Martin porque no tenía adónde ir.