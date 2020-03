13. Al respecto de la decisión de River de no presentarse a jugar contra Atlético Tucumán: “Como soy futbolero, sé que hay una disputa. Me parece que quisieron cargar en River una decisión individual. Sé que hay una disputa entre el River y los otros clubes, pero eso tuvo más que ver con lo que pasó con un jugador de la reserva, que con la decisión de no jugar al fútbol”.