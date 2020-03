“Hasta ver qué resuelve el comité de crisis, decidimos que aquellos tripulantes que sientan que no están en condiciones de prestar servicio, pueden no volar -destacó Brey-. Es que ya empezamos a sufrir problemas por el temor a que estemos en contacto con supuestos casos de coronavirus: en algunos colegios no quieren que vayan nuestros hijos por miedo al contagio y tenemos casos de compañeros a los que no los quisieron dejar entrar a los geriátricos donde estaban sus padres por el solo hecho de ser tripulantes. Esto ya afecta la vida de nuestras familias”.