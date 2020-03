Al término del encuentro, Bullrich, Cornejo y Negri coincidieron en señalar que los senadores reclamarán el retiro del proyecto y, si eso no ocurriera, adelantaron que darán un fuerte debate en contra. “ Milagro Sala no es una presa política, es una mujer que ha cometido delitos ”, planteó el jefe de la UCR, y reclamó “ una declaración categórica del presidente Alberto Fernández instruyendo al bloque del Frente de Todos para que no avance con este proyecto ”. Además Juntos por el Cambio pedirá una audiencia al jefe de Estado para discutir este tema.