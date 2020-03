Con ese panorama, Servini resolvió el 4 de marzo pasado “archivar las presentes actuaciones por no poderse proceder”. “A simple vista no puede decirse que el imputado Aznar hubiera sido obligado directamente a autoincriminarse, pues en la audiencia respectiva que contó con el asesoramiento de su defensa se le preguntó si había declarado con libertad respondiendo afirmativamente y en sintonía con esto ninguna de las presentaciones originales en este expediente refirió lo contrario. Pero al mismo tiempo tampoco puede afirmarse en forma rotunda que su decisión de autoincriminarse con respecto a los hechos concretos investigados en este legajo hubiera sido adoptada en forma plenamente libre , pues no consta -como se dijo tal vez porque no era factible determinar en ese preciso momento que tal situación podría plantearse- que se le hubiera hecho saber que sus dichos no sólo no lo beneficiarían en aquel proceso en el que se encuentra imputado sino que además implicaría la apertura de un nuevo proceso penal en su contra”, se aseguró.