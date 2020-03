Por eso, Daer pugna por una recomposición de un 2% y que se incorporen los 4.000 pesos otorgados por decreto presidencial al básico de convenio para que las categorías no se sigan achicando, y que será absorbido en el próximo acuerdo salarial, que por ahora no llega. La propuesta sindical se completa con incorporar -siempre al básico- otra suma fija aún no establecida.