Hubo algunos que esperaban anuncios lapidarios que sin embargo no aparecieron. “No estuvo tan mal”, deslizó uno de los funcionarios judiciales consultados por este medio que pensaba que se venía la hecatombe. Otro juez opinó: “me parece bárbaro lo de terminar con la influencia de la ex SIDE en el fuero federal y contencioso. No le veo sentido a aumentar los jueces federales si se pasa al sistema acusatorio, pero quizás la unificación está pensada para solucionar el tema de los jueces de instrucción que nunca quisieron convertirse en jueces de la Ciudad".