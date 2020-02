En tanto, Carlos Rívolo, presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN), también se manifestó disconforme con la media sanción de Diputados y el poco eco que tuvieron los planteos que llevaron desde las entidades que los agrupan. “Nosotros estábamos dispuestos a colaborar y llevar propuestas, aún no siendo los responsables de la crisis del sistema jubilatorio. Pero no entendemos la urgencia con la que salió este proyecto en el plenario de Comisiones y en los términos en que se integró la mayoría en el recinto. Es inentendible para una ley de este tenor que toca a otro poder del Estado. Hubiera hecho falta una mayoría importante en términos políticos. Esperamos no sorprendernos mañana con el proyecto de Reforma Judicial”, le dijo a este medio en referencia al anuncio que hará el Presidente en la apertura de las sesiones ordinarias.