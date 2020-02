Los jueces también señalaron que todavía no se sabe cuál fue el movimiento de la totalidad de las acciones que el ex funcionario cobró, cuando se adquirieron y se pusieron a la venta . Así, el tribunal dijo que las medidas de prueba que pidió la fiscal “lucen conducentes para esclarecer dichos extremos así como para determinar si el comportamiento del encartado durante su gestión resulta abarcado o no por alguno de los ilícitos que se le endilgan”.