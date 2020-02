-Muchos han preguntado por qué voy a la UNESCO como si yo fuera un experto en vacas o químico. He militado en la cultura durante 50 años y ya he participado en grandes debates de la UNESCO. El año 80 la UNESCO lo declaró año de la recuperación del patrimonio cívico que se estaba autodestruyendo. En la Asamblea Anual se trató el tema y fui uno de los representantes de los directores y autores latinoamericanos. De ahí salió mi proyecto de crear la gran cinemateca nacional y archivo de imagen de la Argentina que además se votó por unanimidad en el año 97 en diputados y senadores. ¡Hasta el último menemista me votó! No obstante eso, Carlos Menem vetó la ley. Pero como soy cabeza dura volví a hablar con todos los diputados y senadores, y la ley fue ratificada por unanimidad en la segunda votación. La historia no terminó ahí. Nunca se puso en funcionamiento, nunca se cumplió la ley. Han pasado 22 años. En resumen, he militado toda mi vida en la cultura, he participado en infinidad de debates. Y soy muy conocido afuera sobretodo en el hemisferio norte por mis películas.