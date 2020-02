Macri designó a Fernando de Andreis, su ex secretario general de la Presidencia, como enlace con Rodríguez Larreta. Hace unos días, ambos se encontraron a tomar café. El jefe de Gobierno porteño pensó que el ex secretario llegaba con un mensaje de apoyo del ex presidente: por esos días, Alberto Fernández cuestionaba la coparticipación federal y la cesión de 31 inmuebles que la administración anterior había transferido a la Ciudad.