El día de la elección, cuando todavía no eran una agrupación, algunos vecinos habían ido a esperar a Fernández al mismo café donde ahora se juntan todos los sábados cerca del mediodía. Esa mañana se preocuparon cuando el tiempo pasaba y él no llegaba. Esperaban esperanzados con que repitiera la rutina del 11 de agosto. Sin embargo, tras el impacto del triunfo en las PASO, el domingo de las elecciones generales Fernández no fue caminando sino en auto hasta la sede de la UCA donde emitió su voto mucho más tarde de lo anunciado. Los vecinos acertaron en esperarlo. Fernández finalmente fue a tomar un café y casi todos se llevaron una selfie.