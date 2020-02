Además pudo verse al ex ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, de quien Todesca fue Secretario de Prorgramación Económica (virtual viceministro) y a Eduardo Amadeo, ex presidente del Banco Provincia, donde fue vicepresidente de la entidad. Y a Horacio Losoviz, con quien compartió un think tank destacado en la década de los 90, y al ex economista de la Cepal, Bernardo Kosacov, y su esposa Ana, ya que ambos se hicieron muy amigos del matrimonio de Todesca con Alicia.