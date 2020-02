“Nosotros tenemos una posición muy clara desde nuestro interbloque, no hay grises ni términos medios con las vulneraciones constantes y permanentes en materia de derechos humanos. Y no vemos contundencia ni en el Gobierno, ni en el Presidente, ni en su candidato propuesto”, argumentó sobre el pliego cuestionado. Esta vez lo defendió el senador y ex canciller Jorge Taiana, presidente además de la Comisión de Relaciones Exteriores. Taiana señaló la postura del Frente de Todos: “Lograr que se encuentre una solución que se base en el diálogo y en el principio de solución pacífica de las controversias. Raimundi está perfectamente capacitado para desarrollar bien esa tarea”.