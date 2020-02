Los cortocircuitos entre Bolsonaro y Fernández comenzaron durante la campaña presidencial de 2019, cuando el jefe de Estado brasileño apoyó abiertamente a Mauricio Macri en las elecciones. Por su parte, Fernández siempre demostró su simpatía por el ex presidente Ignacio Lula da Silva e incluso lo visitó en la cárcel de Curitiba, un tiempo antes de que el ex mandatario brasileño saliera en libertad. Desde entonces la distancia bilateral se mantuvo: luego de que Alberto Fernández ganara los comicios, Bolsonaro no intentó felicitarlo ni asistir a la asunción presidencial.