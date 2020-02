-Lo que nosotros decimos es que no hay “restricciones”, como se sospecha por cuenta de las licencias no automáticas. Sobre este tema hubo una pregunta de Araújo y lo que hice fue dejarle cuatro hojas que muestran que no paramos ningún pedido. Pero también pusimos énfasis en la situación de aguda recesión de la Argentina y las consiguientes caídas de las importaciones de productos brasileños. Hablamos sí de agilizar los trámites en las fronteras.