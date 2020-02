“La verdad –abunda Lorenzino siempre fuera de cámara, pero ahora dirigiéndose a la reportera– hablar sobre estadísticas de inflación en la Argentina es complejo. Ok. Prefiero quedarme con la última respuesta que te di y no ahondar en el tema. ¿Ok?”, sentenció Lorenzino, cuyas imágenes de esa charla no se registraron pero sí el audio de la conversación.