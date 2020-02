El presidente Alberto Fernández se reunió con Hugo Moyano en la Casa Rosada. El encuentro no estaba previsto y se confirmó luego de una larga audiencia que tuvo el líder de Camioneros con el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro. Se trata de un sindicalista que no quedó conforme con el reparto de cargos en el gabinete nacional, donde no pudo ubicar a ningún dirigente propio y que acaba de cerrar un acuerdo salarial que no respeta las pautas que sugirió el Gobierno de pactar sumas fijas y postergar las paritarias hasta mediados de año; firmaron un 26,5% para el primer semestre, que lleva al 49,5% el aumento anual que recibieron los trabajadores camioneros.