El dirigente aclaró, sin embargo, que la medida de fuerza de mañana no se dispuso contra la Casa Rosada, sino que, “por el contrario, se hará para respetar lo que hace el Gobierno ya que no se pagó todavía el aumento de suma fija de 3.000 pesos que se dio por decreto y no se cerró todavía la paritaria del año pasado”.