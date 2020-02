—Sí. Pero si hay algo que no necesita la Argentina es discutir eso. La Argentina tiene problemas mucho más serios. Si vamos a hablar de salud pública, en los hospitales del interior no hay especialistas. No te pueden atender una gripe o un parto en un hospital de interior de La Rioja o Tucumán. De Chilecito las tienen que llevar a La Rioja para un parto. ¿Le vas a decir a un hospital público “cuando caiga una embarazada tienen que inducir al aborto”? No curan la gripe, no tienen insumos, ni profesionales, ni médicos, los problemas de la salud pública son problemas estructurales muy serios. No hay médicos. Te enfermás en Chepes o en Vinchina, La Rioja, y te tienen que llevar 500 kilómetros hasta la capital porque no tenés para una radiografía, no hay mamógrafo, no hay nada. Esos son los problemas. No me digás que el problema es el aborto. Sí cumplir con la ley de salud reproductiva. Con campañas que nunca se hicieron. ¿Cuántos preservativos se distribuyeron en los hospitales públicos o en las escuelas o en los ministerios de Salud? Ahora, ¿qué les van a decir? ¿“Tenés que hacer abortar a las mujeres”? ¿Cuántas clases de educación sexual se dieron en las escuelas? ¿Cómo se cumplió con la ley de salud reproductiva? Fue un fracaso. Salió la ley y no se cumplió nunca. No se repartió un preservativo en los boliches. Cumplamos con eso.