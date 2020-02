Lo que pasó allí solo lo saben los presentes. Según asegura Mantilla, Relats tomó la mano del menor, lo miró a los ojos y le pidió perdón. También le dijo: “Te quiero reconocer”. “Yo tenía una relación con mi papá. No tan fluida como me hubiera gustado, pero nos veíamos seguido. De su otra familia, no se hablaba. Cuando se enfermó, yo ya no lo vi. Salvo aquel día en el hotel. Hablamos mucho y él me preguntó qué le pediría. Yo le dije lo que quería: un día de pesca”, cuenta a Infobae A.