En diciembre pasado, Ramos Padilla procesó a Stornelli por “asociación ilícita en carácter de miembro en concurso ideal con violación a la ley de inteligencia". También se le adjudicaron delitos como incumplimiento de deberes legales de funcionario público y coacción. El juez no fijó prisión preventiva "pese a haberse comprobado la existencia de los peligros procesales de elusión de la acción de la justicia y de entorpecimiento de la investigación”. Según explicó, no lo hizo porque posee fueros. No obstante, envió un oficio a la Procuración General de la Nación para que se disipen “los riesgos procesales” vigentes.