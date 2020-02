Él lo que me dijo que ahí hay una toma de la grabación, que no pensaba que lo estaban grabando, era una charla más informal. Es cierto que en el mundo actual ya no hay más reuniones privadas. Él defendió a sus funcionarios, entendía que a veces era muy difícil poder avanzar en algunas reformas más estructurales porque había dificultades en el ámbito del Congreso, y a mí me consta. En el Congreso, la representación de los gobernadores, que yo expresaba en el Senado, porque yo nunca hice nada como presidente del bloque que no haya conversado previamente con los gobernadores y con la CGT. Los kirchneristas me decían que yo traicionaba, todas esas pavadas propias de fanáticos.